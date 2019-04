Zuzana Čaputová è il quinto presidente della Slovacchia

Malgrado un’affluenza in calo, Zuzana Čaputová ha confermato i pronostici vincendo chiaramente il secondo turno delle elezioni presidenziali. Con il 58,4% dei voti validi è diventata il quinto presidente della Repubblica Slovacca, la prima donna a capo del paese, la quinta nell’UE e la dodicesima al mondo. Pur avendo fatto un forte recupero, avendo più che raddoppiato il consenso ottenuto al primo turno, il suo avversario Maroš Šefčovič, eurocommissario per l’Unione energetica, ha raccolto il 41,5%.

Affluenza al 41,5%, a Bratislava del 54,6%

Su 4.419.883 elettori, si sono recate alle urne sabato 30 marzo nei 5.940 seggi in tutta la Slovacchia 1.847.417 persone, vale a dire il 41,79% degli aventi diritto, decisamente meno del 48,74% registrato appena due settimane prima. La regione di Bratislava ha visto la maggiore partecipazione, con una affluenza del 54,66%, mentre è la regione di Košice ha il risultato peggiore con solo il 35,53%. La regione di Prešov è l’unica in cui Sefcovic ha superato la rivale, guadagnando il 51,03% dei voti. I risultati più “estremi” per l’uno e l’altro candidato a livello distrettuale sono stati registrati a Dunajská Streda (regione di Trnava) e Snina (nell’estremo Est del paese, regione di Košice). Zuzana Čaputová ha ricevuto a Dunajská Streda la percentuale bulgara dell’83,94%, lasciando a Šefčovič appena il 16,05%. Nel distretto di Snina il 67,76& dei voti è andato al commissario europeo, e solo il 32,23% – la percentuale più bassa in tutta la Slovacchia – alla Čaputová.

Un Annus Horribilis

L’avvocato liberale, pro-UE e attivista anti-corruzione Zuzana Čaputová ha vinto così dopo una lunga campagna, a conclusione di un Annus Horribilis per il paese, tredici mesi che sono iniziati con il doppio omicidio di Jan e Martina che ha scosso la società slovacca fin nelle fondamenta, Un crimine terribile, ancora non chiarito nonostante alcune incriminazioni, che ha probabilmente cambiato per sempre la Slovacchia. Una sorta di “primavera slovacca” che ha visto scendere in piazza per mesi centinaia di migliaia di persone che mai prima avevano partecipato alla vita politica del paese, per chiedere la fine della corruzione e una giustizia giusta e imparziale. Un fenomeno che ha provocato la caduta di un governo ma che la politica, una parte della politica, ancora non ha probabilmente del tutto compreso.

Čaputová: vi prometto che sarò anche con voi, che non mi avete votato

Ringraziando nelle cinque lingue che si parlano in Slovacchia, incluse quelle delle minoranze etniche, nel suo primo discorso dopo la vittoria la neo-presidentessa ha detto: «Sono contenta che oggi possiamo vedere che si può vincere con le proprie idee, che è possibile dire la verità e che è possibile guadagnare sostegno senza usare un linguaggio aggressivo e senza fare appello al populismo». «Ringrazio la mia famiglia e la mia squadra. Grazie a tutti per essere con me. Vi prometto che io sarò con voi. Con voi che mi avete sostenuto nella campagna. Con voi che mi avete dato il voto. E con voi, di cui non ho ancora la fiducia, che continuerò a chiedervi nel corso del mio mandato». Dando una valutazione delle elezioni per la presidenza e del clima del paese, Čaputová ha detto che «Le elezioni regionali [del 2017] lo avevano già indicato, e lo hanno confermato prima le elezioni municipali [del 2018] e oggi anche le elezioni presidenziali. Credo che anche il voto alle europee confermerà che la Slovacchia chiede un cambiamento». Riferendosi agli attacchi, anche personali, ricevuti, ha affermato che «Forse abbiamo pensato che la cortesia in politica stesse diventando un segno di debolezza e oggi possiamo vedere che può essere la nostra forza». Ha poi invitato a cercare «ciò che ci unisce, cerchiamo di promuovere la cooperazione in una Slovacchia migliore oltre le lotte per il merito personale. Invitiamo altre persone a seguire le idee e i valori che ci hanno unito in queste elezioni». «Il vero potere è nella perseveranza», nella sequenza di passi che a volte si accompagnano a «rischio e pazienza. Come quando la duttile goccia d’acqua sgretola poco a poco la roccia. Perché le grandi cose, come la costruzione di un paese, sono spesso nate lentamente». Zuzana Čaputová si insedierà al palazzo presidenziale a metà giugno, andando a prendere il posto del presidente Andrej Kiska, anche lui allora un outsider della politica.

Šefčovič: ora è importante unire di nuovo la società slovacca

Da parte sua, Šefčovič, probabilmente pentito di avere mai accettato di correre alla presidenza, ha mostrato di accettare la sua sconfitta con fair play. «Abbiamo avuto le nostre differenze durante la campagna», ha detto riferendosi all’avversaria, ma «le ho detto che ora è importante unire la società per affrontare le sfide che il paese deve affrontare». Šefčovič ha poi detto di ritornare alla diplomazia, ma anche di voler ragionare su come capitalizzare il sostegno personale ricevuto dagli elettori in queste elezioni.

Il primo ministro Peter Pellegrini (Smer-SD), il cui partito sosteneva Šefčovič, si è congratulato con Zuzana Čaputová per la sua vittoria e ha detto di auspicare «una cooperazione costruttiva nell’affrontare i problemi della Slovacchia».

Chi è Zuzana Čaputová?

Nata a Bratislava il 21 giugno 1973, Zuzana Čaputová ha studiato giurisprudenza presso l’Università Comenius di Bratislava. Ha lavorato nell’ufficio legale del municipio di Pezinok (cittadina vicino a Bratislava) prima di entrare nell’associazione non governativa Via Iuris come avvocato. Il suo nome è legato a una battaglia contro una discarica illegale a Pezinok, che è riuscita a fermare dopo 14 anni di campagna pubblica. Per il suo ruolo in questo caso le è stato assegnato nel 2016 il prestigioso Goldman Environmental Prize. Nel settembre 2017 ha annunciato che avrebbe lasciato il team di Via Iuris continuando a esercitare la professione di avvocato, specializzandosi in problemi ambientali. È stata anche attiva nella raccolta di firme per la petizione che chiedeva l’annullamento delle amnistie del 1998 di Vladimír Mečiar relative al rapimento dell’ex presidente Michal Kováč nel 1996. Čaputová è stata presidente del nuovo partito non parlamentare Progresivne Slovensko. Dopo il primo turno delle elezioni si è dimessa dal suo incarico di vicepresidente del partito e ha promesso che ne avrebbe restituito la tessera se fosse eletta capo dello Stato.

