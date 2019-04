Malta travolta dagli scandali non ascolta l’Europa

Il 25 marzo l’eurodeputata portoghese Ana Gomes ha accusato davanti al Parlamento europeo il primo ministro maltese Joseph Muscat di “continuare” a proteggere gli .

La pesante insinuazione della deputata socialista portoghese, arrivata durante un dibattito sullo stato di diritto a Malta, ha scatenato una tempesta politica nell’isola del Mediterraneo.

Parole come “traditori” e “patrioti” sono state usate e abusate per aizzare gli animi, soprattutto contro gli eurodeputati maltesi dell’opposizione accusati di aver complottato sul palcoscenico europeo contro il governo di Muscat.

A livello internazionale l’immagine di Malta come meta turistica soleggiata di grande interesse storico si è trasformata in quella di un paradiso fiscale dove dominano l’impunità e il nepotismo e dove una giornalista è stata fatta saltare in aria nella sua macchina.

Ma sul fronte domestico la percezione è molto diversa.

L’unica cosa certa a proposito delle elezioni europee nel più piccolo stato dell’Unione è che le vincerà il partito laburista al governo. Secondo gli ultimi sondaggi, infatti, il partito di Muscat dovrebbe sbaragliare la concorrenza, conquistando almeno quattro dei sei seggi assegnati a Malta.

Le elezioni arrivano a 18 mesi dall’attentato nella tranquilla cittadina di Bidnija costato la vita a Caruana Galizia. La morte della giornalista ha trascinato Malta in un vortice di sfiducia istituzionale senza precedenti.

Caruana Galizia è stata uccisa dopo che aveva svelato l’esistenza di conti esteri di due funzionari del governo. Da allora tre uomini sono stati incriminati per l’assassinio della giornalista, ma i mandanti sono ancora ignoti. […]

