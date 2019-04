Tre posti di lavoro su cinque in Slovacchia sono offerti dalle micro e piccole imprese

La Slovacchia è tra i paesi dell’UE con la più alta percentuale (il 56%) di posti di lavoro creati da micro e piccole imprese, dietro soltanto a Italia (66%), Spagna (60%) e Lettonia (58%). Secondo i dati Eurostat, le micro e piccole imprese slovacche hanno saputo utilizzare con profitto i prestiti con garanzie europee del programma COSME per la competitività nell’ambito del piano Juncker per il lancio di investimenti nell’Unione europea. Quasi 1.700 aziende in Slovacchia, informa hanno utilizzato questa opzione, circa una su tre in regioni con disoccupazione superiore alla media nazionale. Si tratta soprattutto di ditte con attività nei servizi, nell’edilizia, nell’industria e nei trasporti. ČSOB da sola ha fornito oltre 60 milioni di euro a imprese che hanno creato quasi 9000 posti di lavoro in tutta la Slovacchia.

