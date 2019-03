Offerta per un tirocinio all’Ambasciata Slovacca a Roma

L’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia una offerta di tirocinio per una studentessa o uno studente universitari slovacchi che, a parte un buon inglese, abbiano anche la conoscenza della lingua italiana almeno a livello B2. Lo stage darà l’opportunità di lavorare in un’ambasciata e conoscere nella pratica qualcosa sulla diplomazia e politica estera slovacca. Per presentare la propria candidatura e scoprire i documenti necessari per la domanda vedere al link .

