Nuove strutture sanitarie all’avanguardia a Bratislava e Banská Bystrica

Due nuove strutture di eccellenza ospedaliera fanno il loro ingresso nel panorama della sanità slovacca di livello superiore.

A Bratislava dal mese di aprile sarà aperto presso l’Ospedale pediatrico universitario un all’avanguardia per bambini affetti da tumori cerebrali, gravi lesioni alla testa e alla colonna vertebrale e malattie del sistema nervoso centrale e periferico, tutti casi che fino ad ora venivano sottoposti a interventi chirurgici a cervello e spina dorsale nella clinica per adulti del vicino ospedale universitario. La struttura sanitaria avrà a disposizione un team di medici esperti che utilizzeranno le attrezzature più moderne, come un sistema robotico che servirà per eseguire un’ampia gamma di interventi chirurgici e un endoscopio ad alte prestazioni che ridurrà la necessità di tagli chirurgici.

Il Neurocentrum sarà specializzato in malattie del cervello e del midollo spinale, lesioni alla testa e alla colonna vertebrale, malattie vascolari, malattie congenite e infiammatorie del cervello e del midollo spinale. Secondo il direttore dell’ospedale, la nuova strumentazione consentirà di svolgere operazioni con la massima sicurezza e un carico di radiazioni ridotto. Permetterà anche di operare i pazienti con l’ausilio della realtà virtuale in 3D, visualizzata su monitor ad altissima risoluzione 4K. Grazie a questa strumentazione, il Neurocentro dell’Ospedale pediatrico diventa l’unica struttura medica in Europa dotato di strumentazione così moderna e particolarmente sicura.

Mentre a Banská Bystrica si è svolta il 25 marzo, alla presenza della ministra della Salute Andrea Kalavská e del premier Pellegrini, la di un nuovo padiglione dell’Istituto centrale slovacco per le malattie cardiovascolari. Il centro sarà ampliato con la costruzione di un nuovo centro diagnostico e di prevenzione ambulatoriale di cardiologia, per cui sono stati stanziati 9 milioni di euro. L’ampliamento dell’Istituto, che è nato appena dieci anni fa per servire gli abitanti della regione di Banská Bystrica e dell’intera regione della Slovacchia centrale, si è reso necessario a causa dell’enorme aumento della sua attività. Dai 31 mila pazienti di dieci anni fa, si è passati agli attuali 48 mila esaminati nelle cliniche ambulatoriali del centro. La costruzione dovrebbe essere completata a metà del 2020.

Solo poco tempo fa il governo aveva approvato per Banská Bystrica un vasto ammodernamento dell’Ospedale universitario e policlinico F. D. Roosevelt. Il primo ministro Pellegrini ha scritto sul suo profilo Facebook che quest’anno la sanità slovacca ha a disposizione dell’importo più elevato per investimenti mai stanziato: «gli ospedali possono ottenere fino a 100 milioni di euro per spese in conto capitale».

