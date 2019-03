Per Kočner arriva anche l’incriminazione per frode insieme a Pavol Rusko

Il procuratore della Procura speciale che si occupa del caso ha emesso venerdì una incriminazione contro l’imprenditore Marián Kočner e l’ex direttore della società televisiva Markiza, Pavol Rusko, per presunta contraffazione di cambiali. Il caso è assegnato alla Corte Penale Specializzata di Pezinok (regione di Bratislava). Secondo i risultati delle indagini dell’unità di polizia finanziaria della NAKA (l’Agenzia nazionale anticrimine), i due accusati hanno commesso il reato di falsificazione di titoli e di ostruzione della giustizia, causando un danno di 69 milioni di euro. Se giudicati colpevoli, possono essere condannati a 12-20 anni di carcere.

I due accusati sono attualmente in custodia preventiva. Kočner dal giugno dello scorso anno in relazione a questo processo, e da pochi giorni è anche accusato di essere il mandante dell’omicidio di Ján Kuciak e Martina Kušnírová. Rusko, ex ministro dell’Economia, è ai domiciliari con l’accusa di aver pianificato l’omicidio della sua ex socia in affari Silvia Volzova, incaricando personaggi della criminalità organizzata slovacca.

(Red)

Foto pixabay CC0