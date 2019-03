Sindacati: abbiamo 290.000 firme per il tetto all’età pensionabile

I sindacati hanno raccolto finora 290.000 firme per la petizione sul tetto all’età pensionabile. Se il Parlamento rifiuta di inserire tale requisito nella legge costituzionale sulle pensioni nella sua seconda lettura, prevista nella sessione parlamentare che inizia in questi giorni, si raggiungeranno nei prossimi mesi le 350.000 firme necessarie per chiedere e ottenere un referendum su questo argomento.

Il presidente del sindacato OZ KOVO, Emil Machyna, ha ricordato che i legislatori sono chiamati questa settimana a votare l’emendamento alla Costituzione che fosserebbe l’età pensionabile a 64 anni. La bozza presentata dal partito Smer-SD è stata passata in seconda lettura nell’estate del 2018, con il voto di 93 dei 145 deputati presenti, inclusi diversi membri dell’opposizione.

(Red)

Foto SalFalko by nc