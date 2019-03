A Bratislava l’Elias Nardi Quartet con l’affascinante musica del mondo mediterraneo

Nell’ambito del loro tour europeo, il 2 aprile arriva a Bratislava per la prima volta l’Elias Nardi Quartet, formazione nata dall’incontro di persone che mettono insieme elementi di musica etnica, jazz e classica.

L’Elias Nardi Quartet deriva da un’ideale connessione tra culture e tradizioni musicali, attraverso la fusione dei suoni di oud (Liuto arabo, il principe degli strumenti di origine mediorientale) e la viola d’amore a chiavi, (detta anche Nyckelharpa, antico strumento ad arco di origine europea, scomparso nei secoli e sopravvissuto soltanto in Svezia; questo strumento, vista anche la bellezza del suono, è stato riscoperto a livello internazionale negli ultimi decenni). Gli elementi compositivi presenti nelle opere del quartetto abbracciano i generi più disparati, dalle musiche etniche del bacino mediterraneo, fino al nord scandinavo, dalle atmosfere “minimal” (alla David Sylvian), alla musica antica, tutto questo grazie al sostegno armonico, melodico e ritmico del basso e agli originali suoni delle percussioni.

Elias Nardi, nato in Italia, a Pescia, nel 1979, ha approfondito lo studio dell’Oud compiendo numerosi viaggi in tutto il Medioriente. Ha seguito le lezioni del virtuoso palestinese Adel Salameh, formando un personale approccio allo strumento, se pur nel pieno rispetto della tradizione liutistica di quella terra. Contestualmente ha portato avanti i suoi studi di contrabbasso classico e jazz.

Durante la sua carriera si è esibito – in Europea, Africa e Asia – in concerti, festival, e live radiofonici per importanti reti europee, come Radio Rai, RSI Radio Svizzera Italiana e RTBF Radio Télévision Belge Francophone – collabora con Ares Tavolazzi, Daniele Di Bonaventura, Paolo Vinaccia, Gianluca Petrella, Riccardo Tesi e Banditaliana, Claudio Farinone, Fausto Beccalossi, Pino Jodice, Giuliana Soscia e Nazanin Piri-Niri.

Elias Nardi Quartet

Elias Nardi | Oud (Liuto Arabo)

Didier François | Viola d’amore a chiavi (Nyckelharpa)

Carlo La Manna | Basso

Emanuele Le Pera | Percussioni

Quando: martedì 2 aprile, ore 20:00

Dove: Chiesa dei Cappuccini, Župné nám. 10, Bratislava

Organizzato da: IIC Bratislava

Per maggiori info vedere sul o

Ingresso libero