Domenica 24 marzo è il Gelato Day, quest’anno si festeggia il tiramisù

Domenica 24 marzo tutti i gelatieri d’Europa si uniranno per celebrare la settima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale, unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato a un alimento. Il Gelato Day è un’occasione unica per promuovere in tutta Europa il sapere artigiano, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, e per sostenere le produzioni di qualità del gelato artigianale.

Il Tiramisù è il gusto ufficiale dedicato all’Italia dell’edizione 2019, e sarà proposto in tutte le gelaterie europee. Quello del gelato è un settore che contribuisce all’impiego in Europa, soprattutto giovanile, di circa 300.000 lavoratori in circa 50.000 gelaterie, con un giro d’affari di 9 miliardi di euro, pari al 60% del mercato mondiale (+4% di crescita annua). L’Italia detiene il primato assoluto, non soltanto per fatturato e numero di gelaterie presenti sul territorio nazionale (circa 39.000), ma anche nel settore degli ingredienti e dei semilavorati per gelato (con 45 imprese che generano un fatturato complessivo di 1,4 miliardi di euro), e in quello della produzione delle macchine e delle vetrine per le gelaterie.

