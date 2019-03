Bratislava: serata di promozione del Lago di Garda presso la residenza dell’Ambasciatore

Lunedì 18 marzo presso la sua Residenza, l’Ambasciatore d’Italia in Slovacchia Gabriele Meucci ha ospitato un’importante serata di promozione del territorio del Lago di Garda. Scopo dell’iniziativa – organizzata dall’Ambasciata in collaborazione con il Consorzio Lago di Garda Lombardia e l’Agenzia Europe 3000 – la valorizzazione del prodotto turistico della regione (che ha registrato solo nell’ultimo anno ben 25 milioni di presenze turistiche) presso le Autorità di governo slovacche nonché presso le agenzie di viaggio ed i tour operator attivi nel Paese. Presente all’evento anche il Presidente della Camera di Commercio italo-slovacca, Dott. Alexander Resch.

Nel corso del suo saluto introduttivo, l’Ambasciatore Meucci ha sottolineato le grandi potenzialità di crescita della domanda turistica slovacca indirizzata verso il prodotto gardesano, anche in ragione della vicinanza geografica e dell’eccellente stato del rapporto bilaterale fra Italia e Slovacchia. Durante la serata il Presidente del Consorzio Lago di Garda Lombardia, Dott. Franco Cerini, ha illustrato al pubblico presente le caratteristiche del prodotto turistico “Made in Garda” e la consolidata collaborazione con l’Agenzia Europe 3000, partner del “Progetto Giovani” volto a far conoscere anche a questo target il Lago di Garda.

Il pubblico ha poi potuto prendere parte ad una degustazione di alcune eccellenze della produzione agroalimentare del territorio gardesano.

(Red)

Foto Ambasciata d’Italia,

MaxPixel e