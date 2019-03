Governo, stanziamenti per lo sviluppo dei distretti di Gelnica e Sabinov

Questa settimana il governo ha svolto visite in due distretti poco sviluppati per verificare lo stato dei relativi piani d’azione per il potenziamento dell’economia e occupazione territoriale. Martedì l’esecutivo guidato da Peter Pellegrini (Smer-SD) si è radunato a Gelina, distretto della regione di Košice aggiunto nel 2017 alla lista delle aree più a basso sviluppo del paese. Qui ha approvato la concessione di una somma di 1,28 milioni di euro dalla riserva di bilancio per infrastrutture e altri progetti, di cui 230 mila euro per il comune del capoluogo. I fondi andranno a contribuire alla ricostruzione di case della cultura e altre strutture culturali locali, scuole, strade e condotte idriche e fognarie, centri sportivi e per il restauro di una chiesa evangelica e un tempio ortodosso.

Un contributo sostanzioso servirà al rifacimento di una strada comunale a Gelnica che dovrebbe contribuire allo sviluppo del turismo in connessione con la creazione di una grande stazione sciistica che dovrebbe essere costruita da un investitore privato a Kojšovská hola. Sempre con la stessa finalità un’altra strada della zona dovrebbe essere riparata dalla società statale Foreste dello Stato che ne ha la proprietà. Il resort turistico dovrebbero poter contare su 21 piste da sci e 12 impianti di risalita, che nei piani darebbero lavoro ad almeno 120 persone nella stagione invernale, e almeno 40 fuori stagione. Altra occupazione dovrebbe venire dai settori correlati, tra hotel e ristorazione. Il governo ha anche discusso dell’attuazione del piano di azione per lo sviluppo del distretto di Gelnica, che è stato approvato nell’aprile 2018, e delle misure prese per la riduzione della disoccupazione nella zona, che è stata ridotta dall’11,4% al 9,72%.

Il giorno successivo, mercoledì 20 marzo, il consiglio dei ministri si è spostato nel distretto di Sabinov, regione di Prešov, un altro dei territori scarsamente sviluppati. Nel corso della riunione, in località Lipany, il governo ha stanziato la cifra di 1,1 milioni per le comunità nel distretto e le città di Lipany e Sabinov. I finanziamenti sono destinati alla ricostruzione di locali vie di comunicazione, scuole materne, parcheggi, attrezzare per scuole, la ricostruzione di un complesso sportivo multifunzionale a Sabinov, il rifacimento della locale galleria comunale, oltre a misure di prevenzione contro le alluvioni dei torrenti locali.

(Red)

Foto in alto: Sabinov ( )