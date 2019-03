Orbán evita l’espulsione: il PPE sospende Fidesz con effetto immediato

Con un voto a larghissima maggioranza (109 favorevoli e 3 contro), il Partito Popolare europeo ha deciso di sospendere Fidesz, il partito di Viktor Orbán. Una soluzione che sostanzialmente concede un’altra possibilità al premier ungherese, finito sul banco degli imputati per aver organizzato una campagna anti-Ue e soprattutto anti-Juncker (anche lui esponente del Ppe).

L’assemblea politica del partito, riunitasi a Bruxelles, ha scelto di non adottare la linea dura e dunque ha preferito evitare di espellere l’ungherese ribelle. La risoluzione approvata parla esplicitamente di «sospensione concordata» e il diretto interessato rivendica il «compromesso» raggiunto.

Teoricamente la sospensione, decisa «con effetto immediato», non ha una data di scadenza, ma dipenderà dalla «buona condotta» di Orbán. Certamente proseguirà «almeno fino a settembre» dicono fonti del Ppe, dunque ben oltre le elezioni europee. Nel frattempo Fidesz non potrà partecipare alle riunioni del Ppe, non avrà diritto di voto e non potrà presentare candidati per gli organi del partito. «Abbiamo sospeso volontariamente i nostri diritti» ha detto Orbán al termine della riunione, spiegando di non aver «né dato né ottenuto garanzie».

Il suo comportamento sarà monitorato da un Comitato di valutazione composto da tre probiviri: l’ex presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy, l’ex capogruppo Ppe all’Europarlamento Hans-Gert Poettering e l’ex cancelliere austriaco Wolfgang Schuessel. Spetterà a loro verificare se Fidesz rispetterà lo Stato di diritto e i valori del Ppe. Ma soprattutto, per potersi riguadagnare la permanenza a pieno titolo tra i popolari, Orbán dovrà interrompere subito la sua campagna anti-Ue, impegnarsi a non ripeterla in futuro e fare chiarezza sul contenzioso con la Central Euroepean University di George Soros.

(Marco Bresolin, cc by nc nd)

Foto EPP by