Uscito un nuovo ‘eserciziario’ di italiano per autodidatti

È uscito in questi giorni presso l’editore slovacco Eastone Books un libro di esercizi (cvičebnica) per l’autoapprendimento dell’italiano che propone nuove esercitazioni utili per ripassare la grammatica di base o per allenarsi con le più comuni espressioni e vocaboli italiani. Tutti gli esercizi del libro, che è stato preparato dall’autrice Michaela Šebőková Vannini come complementare al libro di grammatica per autodidatti Nová Taliančina pre samoukov del 2016 (che abbiamo recensito qui), può essere utilizzato anche da solo come un ottimo strumento aggiuntivo per chiunque voglia apprendere l’italiano da autodidatta o per accompagnare un corso di lingua.

Il libro include anche, in formato MP3 sul CD allegato, esercizi per praticare la comprensione dell’ascolto. Il livello degli esercizi di questo libro va da A1 a B1 secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le competenze linguistiche. Il libro è acquistabile sul o nelle principali librerie slovacche.

(Red)