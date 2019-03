Il 20 marzo è l’Italian Design Day. A Bratislava incontro con Lorenzo Palmeri

In occasione della III Giornata del Design Italiano nel Mondo, anche a Bratislava si potrà assistere a un evento, grazie all’Istituto Italiano di Cultura che invita alla conferenza “Piccole epiche del design” tenuta da Lorenzo Palmeri, architetto attivo nei campi del design, art direction, insegnamento, composizione e produzione musicale. Ha progettato edifici, strumenti musicali, lampade, mobilio ed oggetti.

Il “testimonial” della Giornata del Design Italiano a Bratislava racconterà di alcuni processi del design, gioie e dolori, salite e discese, dell’incontro con le aziende, con gli altri progettisti, con le diverse discipline e dimensioni del progetto. Tra i maestri di Palmieri vi sono Bruno Munari e Isao Hosoe, con cui ha collaborato per diversi anni. Come art director, Lorenzo Palmieri ha seguito progetti e percorsi aziendali, e insegna dal 1997 presso rinomate scuole di design nazionali e internazionali. In campo musicale, ha scritto colonne sonore per teatro e installazioni.

Tra i suoi clienti, Palmieri annovera nomi come Fumagalli componenti, Valenti Luce, Arthemagroup, Korg, Noah guitar, Garofoli, Andreoli, Guzzini, Invicta, Upgroup, Caffè River, De Vecchi, Nissan, Feltrinelli, Napapijri, Biò fireplace, Pandora Design, Lavazza, Corvasce, Danese. I suoi progetti hanno vinto e sono stati selezionati per premi nazionali ed internazionali.

La Giornata del Design Italiano nel Mondo è stata indetta per la prima volta nel 2017 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e l’Agenzia ICE. In questa giornata oltre 100 città sparse in tutto il mondo ospitano eventi che vedono la partecipazione di un ” Testimonial del design italiano” scelto fra professionisti del design.