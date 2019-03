Sario: il 22 maggio a Nitra la fiera della cooperazione industriale

L’Agenzia slovacca per gli investimenti e lo sviluppo commerciale SARIO organizza la fiera slovacca di collaborazione industriale Slovak Matchmaking Fair Nitra 2019, che si terrà il 22 maggio 2019 come evento ufficiale della 26a Fiera internazionale di ingegneria a Nitra. La Matchmaking Fair si concentra principalmente su trattative commerciali bilaterali tra aziende – slovacche e straniere – che offrono o cercano cooperazione nel settore dell’ingegneria elettromeccanica e dei relativi settori produttivi. L’evento si rivolge a organizzazioni e aziende che offrono o cercano nuove tecnologie, strumenti innovativi e soluzioni moderne per i loro prodotti e servizi, e ulteriori processi di sviluppo e produzione, ma anche cooperazione commerciale per vendere i propri prodotti.

Nella giornata dell’evento si svolge inoltre una tavola rotonda con relatori rinomati su tematiche quali la qualificazione del personale per la cosiddetta industria intelligente, l’innovazione industriale Made in Slovakia, le tecnologie per la mobilità delle aziende. Mentre consulenza su aiuti agli investimenti, proprietà immobiliari e normative commerciali per la Slovacchia saranno fornite da funzionari di SARIO e altri partner della manifestazione.

Maggiori informazioni si possono ricavare . Quota di partecipazione 80 euro per la prima persona per azienda, 60 per gli accompagnatori. Sconto del 20% per chi si iscrive entro il 5 aprile.

(Red)