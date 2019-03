Da settembre oltre 5.000 studenti nel sistema d’istruzione duale

La scorsa settimana erano disponibili per gli studenti slovacchi complessivamente 5.055 posti in uno degli istituti di istruzione secondaria duale per l’anno scolastico 2019/20. Un forte aumento rispetto ai 2.700 posti che erano disponibili nell’anno accademico in corso. La regione di Košice è quella che offre il maggior numero di posti per gli studenti: 854, suddivisi in 121 scuole. La regione di Trnava rimane invece al palo con appena 358 studenti che potranno accedere al sistema il prossimo anno.

Al momento sarebbero in fase di sperimentazione le capacità disponibili presso i datori di lavoro che hanno chiesto di entrare nel sistema e che saranno chiamati a fornire la formazione pratica presso le aziende, che sono al momento per l’80% nel settore dell’automobile o dell’ingegneria elettrotecnica. Stanno nel frattempo entrando nella formazione duale anche alcune catene di vendita.

(Red)

Foto Caruth by sa