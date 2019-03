I paesi del V4 si accordano per la cooperazione nei servizi di e-Government

Il vice premier slovacco per gli Investimenti e l’Informatizzazione Richard Raši degli altri paesi di Visegrad (V4 / Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia) per una cooperazione nel settore dei servizi elettronici governativi al summit Going Digital dell’OCSE a Parigi. Secondo Raši lo sviluppo dell’e-government nei paesi V4 sta entrando in una nuova fase, ed è necessario concentrarsi di più «sulla cooperazione e sui servizi transfrontalieri che sono fondamentali: la nuova legislazione o le nuove iniziative europee stanno introducendo nuove sfide ma anche opportunità. Lavorando insieme saremo in grado di utilizzare efficacemente il loro potenziale», ha detto.

Con gli altri rappresentanti dei governi di Visegrad, Raši ha discusso di progetti come un unico gateway digitale, la massimizzazione dei vantaggi dell’intelligenza artificiale, la creazione di un’economia di dati V4 e le misure per affrontare i problemi dell’economia digitale come una delle priorità nel prossimo bilancio dell’Unione europea (UE) e nel prossimo periodo di programmazione dei fondi dell’UE. Il ministro slovacco ha ribadito che il suo paese sostiene la creazione dei programmi Digital Europe e Connecting Europe Facility per aumentare la competitività dell’Unione europea rafforzando le capacità digitali dei propri cittadini e imprese. Con il collega polacco Raši ha anche parlato della creazione di un cosiddetto data center virtuale, proponendo un progetto pilota in particolare per lo scambio di dati. Il che consentirebbe ad esempio di armonizzare 21 dei principali servizi di e-Government per i cittadini e gli imprenditori.

L’accordo di cooperazione è stato sigillato con una dichiarazione congiunta che prevede la costituzione di un comitato di esperti V4 che dovranno insieme meglio definire le politiche nazionali e scambiarsi le esperienze per fare della regione dell’Europa centrale un luogo più visibile e attraente per gli investimenti.

(Red)

Illustr. geralt/BS