In vista della Brexit cresce in Slovacchia il numero di imprese britanniche

Secondo un’analisi della società di consulenza Bisnode, sta aumentando l’interesse delle aziende britanniche nel fare affari in Slovacchia, quanto più si avvicina la scandenza della Brexit. Dal luglio 2018 ad oggi sono state create in Slovacchia 163 nuove società le cui case madri hanno sede nel Regno Unito. Il numero totale delle imprese britanniche in Slovacchia sale così a 1.466, il numero più alto di sempre, così come è un record il capitale sociale globale raggiunto, pari a più di 1 miliardo di euro. Dal 2015 il numero di aziende britanniche cresce costantemente. In quattro anni sono nate 478 nuove società, e il capitale sociale delle imprese è quasi triplicato, aumentando di quasi 267 milioni di euro solo nell’ultimo anno (+34%).

(Red)



Illustr. BS