Peter Žiga in Corea del Sud, vede i rappresentanti di Kia e Samsung

Il gruppo coreano Samsung Electronics intenderebbe rafforzare i suoi investimenti in Slovacchia, secondo quanto dichiarato dal ministro dell’Economia Peter Žiga, che gioni fa ha incontrato il management della multinazionale in Corea del Sud. A confermare la cosa direttamenta al ministro è stato Andrew Lee, vice presidente di Samsung Electronics, che la scorsa primavera aveva chiuso uno dei suoi due impianti di schermi LCD in Slovacchia.

La delegazione slovacca, composta anche da altri rappresentanti del ministero dell’Economia e dell’Agenzia per lo sviluppo del commercio e degli investimenti SARIO, della casa automobilistica Hyundai / Kia. Žiga ha riconfermato la disponibilità del governo slovacco a sostenere gli investimenti della società nella ricerca e nella produzione di auto elettriche in Slovacchia. «Siamo pronti a sostenere investimenti ad alto valore aggiunto, come ricerca e sviluppo, nonché a investire nelle regioni economicamente più deboli della Slovacchia. Siamo interessati a produrre nuovi modelli elettrici in Slovacchia», ha dichiarato il ministro.

Kia, che come Samsung è tra le prime cinque imprese in Slovacchia, ha uno stabilimento produttivo vicino a Zilina, attivo dal 2006. Incontrando il vice presidente di Kia Motors Cho Sang Hyun, il ministro è stato testimone della presentazione di una vettura a idrogeno, che viene considerata una delle alternative più promettenti ai motori a combustione di oggi, in particolare nei settori trasporto merci e autobus.

In un periodo come questo di rivoluzioni nella mobilità, «è sicuramente interesse vitale della Slovacchia chiedere ulteriori investimenti e sviluppare relazioni», ha detto Žiga, riferendosi all’introduzione della robotizzazione massiccia, a nuove tecnologie come l’uso di idrogeno come carburante, dai veicoli autonomi alle batterie per veicoli elettrici, settori nei quali la Slovacchia non vuole e non può rimanere indietro.

Slovacchia e Corea del Sud hanno una ricca storia commerciale, e il paese asiatico è uno dei principali partner commerciali della Slovacchia, che per Seoul è il quarto mercato di esportazione in Unione europea. Quasi cento aziende sudcoreane operano oggi in Slovacchia, e nel solo ultimo decennio il commercio tra i due paesi è decuplicato.

(La Redazione)

Foto