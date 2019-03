Quali sono i 50 romanzi più venduti di sempre nel mondo?

Tra gli autori dei romanzi più venduti di sempre ci sono Dan Brown, Tolstoj, Tolkien e J.K Rowling, ma anche tanti scrittori di narrativa per ragazzi. Di Daneie Biaggi.

Non è facile dare risposta a una delle domande più annose che ruotano intorno al mondo dell’editoria, ossia quali siano i romanzi più venduti di sempre nella storia della letteratura. Raccogliendo dati provenienti da diverse fonti, abbiamo cercato di raccogliere i 50 romanzi che, a tutte le latitudini, hanno permesso ai propri autori di vendere milioni e milioni di copie nel mondo. Per farlo abbiamo deciso di concentrarci solo sulle categorie di romanzi e racconti, tralasciando sia i testi motivazionali (quelli che, tanto per capirci, somigliano più a trattati di para filosofia contemporanea propedeutica all’ottenimento di obiettivi di vario tipo), sia testi religiosi come Bibbia e Corano, spesso distribuiti gratuitamente.

Il risultato è un miscuglio eterogeneo di titoli di cui avrete sicuramente sentito parlare e che trovate nella sezione libri di ogni supermercato, classici della letteratura, testi che mai avreste pensato di vedere in questo elenco e tanta, tanta narrativa per ragazzi.

