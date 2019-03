Peter Kažimir è il nuovo governatore della Banca nazionale slovacca

Il presidente Andrei Kiska ha nominato ufficialmente il ministro delle Finanze Peter Kažimír come governatore della Banca nazionale slovacca (NBS) durante una cerimonia alla quale hanno partecipato anche alcuni membri del governo. Kažimír entrerà in carica il 1° giugno in sostituzione di Jozef Makúch, che intende tornare all’attività accademica.

Il presidente Kiska il ruolo importante svolto da Kažimír come ministro delle Finanze negli ultimi sette anni, caratterizzati da una forte crescita economica in Slovacchia, una progressiva diminuzione del tasso di disoccupazione e ottimi risultati nel bilancio dello Stato, nonostante il peso della crisi economica e le difficoltà del settore bancario. Durante il suo mandato, nel 2016 è stato lanciato il progetto Value for Money che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza della spesa pubblica e dei servizi pubblici e il consolidamento delle finanze pubbliche e un bilancio in pareggio. Kiska lo ha definito «Un sistema per mostrare in modo chiaro e trasparente come spendiamo i soldi dei nostri cittadini» e «un modello per altri ministeri».

Tra le priorità stabilite da Kažimír nella sua nuova posizione figurano la modernizzazione della Banca nazionale, il rafforzamento del processo di digitalizzazione e l’introduzione di nuove tecnologie.

Il presidente Kiska ha sottolineato l’importanza della “indipendenza” e dell’imparzialità «del governatore della Banca nazionale, che, nonostante la sua appartenenza a un partito politico, dovrà sempre considerare l’interesse pubblico come una priorità». La Banca nazionale ha un ruolo importante da svolgere nel controllo del settore finanziario e dovrà essere un «generatore di nuove idee per [favorire] la prosperità economica del nostro paese», ha aggiunto Kiska.

(Fonte )

Foto prezident.sk