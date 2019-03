Migliaia di famiglie rimaste senza elettricità nella notte a causa di tempeste di vento

Dopo una notte di vento estremo, oltre 17.000 abbonati sono rimasti senza elettricità in diverse aree della Slovacchia. Raffiche di vento di grande potenza sono proseguite anche oggi a Bratislava, Trnava, Nitra e due distretti della regione di Trenčín. Nel complesso, sono state più di 17.000 utenze nella Slovacchia settentrionale e centrale, e quasi 9.000 nella Slovacchia orientale, senza luce da ieri notte. Le situazioni peggiori si sono verificate nelle aree di Orava, Liptov, Podpoľani e Severný Hont, nelle regioni di Žilina e Banská Bystrica.

A causa del tempo avverso e condizioni ad alto rischio, le squadre di pronto intervento non hanno potuto intervenire immediatamente, ha informato la società elettrica SSD, distributore di elettricità per la regione centrale del paese. Gli interventi sono potuti essere fatti solo dopo l’alba, quando anche il vento ea diminito di intensità. Già la notte precedente nella Slovacchia orientale erano stati registrati numerosi problemi a seguito di un’altra notte contrassegnata da forti tempeste di vento, e il servizio era stato già in gran parte ripristinato.

(Red)

Foto flickr by nd