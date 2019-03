Roma, all’Ambasciata Slovacca il seminario ‘Digital Dynamic Visegrad’

Giovedì 14 marzo l’Ambasciata della Repubblica Slovacca in Italia “Digital Dynamic Visegrad”, organizzato in occasione della presidenza slovacca del Gruppo di Visegrad. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire ai partecipanti informazioni sul processo di trasformazione digitale in corso nei paesi del Gruppo di Visegrad, e presentare le imprese del V4 e quelle italiane alla ricerca di nuove opportunità di cooperazione nel settore dell’informatizzazione, della digitalizzazione e dell’eGovernment, così come il supporto e il rafforzamento delle relazioni economiche esistenti tra i paesi del V4 e l’Italia.

L’evento, che verrà inaugurato da Richard Raši, vice primo ministro slovacco per gli Investimenti e l’Informatizzazione, sarà inoltre occasione per presentare la situazione economica e commerciale nei paesi membri del Gruppo V4 – Repubblica Slovacca, Repubblica Ceca, Ungheria e Polonia – nonché del processo di trasformazione digitale, dell’attuazione di progetti nei settori sopra nominati, così come delle opportunità commerciali e del calendario dei bandi.

