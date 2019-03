Produzione industriale cresciuta del 7,2% nel gennaio 2019; -0,8% le costruzioni

Secondo i dati riportati oggi dall’Ufficio slovacco di Statistica, la produzione industriale in Slovacchia nel gennaio 2019 è aumentata del 7,2% annuo, un risultato in gran parte dovuto alla crescita nella produzione manifatturiera nel periodo, del 7,9%. Rispetto al precedente mese di dicembre, la crescita della produzione industriale nazionale in gennaio, a valori destagionalizzati, è stata pari all’1,1%.

Nello stesso periodo, il settore delle costruzioni ha registrato un calo produttivo dello 0,8% su base annua, raggiungendo i 282,2 milioni di euro. La performance su base mensile mostra un rallentamento dell’1,2% rispetto al mese precedente. Hanno pesato sul settore una diminuzione del 2,1% nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni, e una flessione calo dello 0,9% nelle riparazioni e manutenzione di edifici esistenti. Le nuove costruzioni e le ristritturazioni hanno rappresentato il 69,2% della produzione nazionale complessiva (-0,6% rispetto a gennaio 2018).

(Red)

Foto Alexas