Pellegrini a Varsavia: la NATO per la Slovacchia è garanzia di sicurezza

Ieri a Varsavia i primi ministri dei paesi del Gruppo Visegrad (V4 – Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Slovacchia) hanno celebrato il ventesimo anniversario dell’adesione dei loro paesi all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO). «Negli ultimi 20 anni, i nostri paesi hanno compreso di essere membri preziosi della NATO e l’alleanza militare ha dimostrato di essere una garanzia di sicurezza comune», ha detto all’evento il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il primo ministro ungherese Viktor Orban, il ceco Andrej Babis e lo slovacco Peter Pellegrini si sono uniti a Morawiecki domenica durante una esibizione della 1a Brigata corazzata di Varsavia, come parte della “Settimana della NATO”, serie di eventi organizzati in Polonia in occasione del 20° anniversario dell’ingresso della Polonia all’Alleanza Nordatlantica.

Repubblica Ceca e Ungheria hanno aderito alla NATO contemporaneamente alla Polonia il 12 marzo 1999. La Slovacchia ha aderito all’alleanza cinque anni dopo, , un mese prima del suo ingresso nell’Unione europea.

Peter Pellegrini nel corso dell’evento che non esiste un’alternativa realistica e ragionevoli all’essere membri dell’Unione europea e della NATO, che sono fonti di sicurezza e prosperità per la Slovacchia. È dunque «nostro dovere rafforzare l’alleanza all’interno della NATO, approfondire i legami transatlantici e cercare un linguaggio comune nei colloqui con i nostri vicini», ha dichiarato Pellegrini, sottolineando come l’unità sia oggi il miglior strumento disponibile. «La nostra forza è nella capacità di discutere le differenze tra noi e cercare opzioni comuni in risposta a qualsiasi sfida». La Slovacchia, ha osservato il primo ministro, «è un paese piccolo, e se restiamo da soli non diventeremo un ponte ma una preda molto facile». Entrare nella NATO è stata una decisione strategica che ha portato al paese «le più alte garanzie di sicurezza che una comunità internazionale può offrire», insieme a un maggiore livello di impegno e responsabilità.

