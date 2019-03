8 marzo, 10 libri utili per scoprire 10 storie di donne

Mimose già un po’ secche, pizzata tra ragazze e magari persino due ore in discoteca? Lo stesso immaginario della Festa internazionale della donnadell’8 marzo lascia in bocca un sapore un po’ stantio. Infatti, nonostante ogni anno si combattano varie forme di commercializzazione, la è sempre stata legata, fin dalla sua istituzione nel 1909, a rivendicazioni femminili e battaglie politiche.

Centodieci anni dopo il primo 8 marzo, il bilancio generale delle molte lotte combattute lascia perplesse. Mentre alcune vittorie sono indiscutibili (ciao, suffragio universale!), al tempo stesso alcune conquiste ormai assodate a livello sociale e legislativo subiscono nuovi attacchi. In un clima politico globale e italiano in cui riprende piede con forza l’idea della , il diritto all’aborto viene nuovamente rimesso in discussione in vari stati, il gender gap salariale è sempre presente e i femminicidi non accennano a diminuire.

Un antidoto alla uniformità del pensiero – che passa anche attraverso i libri di testo delle scuole dell’infanzia in cui la mamma cucina e stira e il papà legge e lavora – è, come sempre, andare oltre l’omologazione degli immaginari e conoscere altre storie di donne.

Dieci storie diverse per dieci libri diversi, tra autobiografie, inchieste, saggi e fumetti. Dieci storie per capire cosa significhi essere “tante, troppe volte la sola donna nera – e la sola donna – in tante stanze e in troppe situazioni“, come racconta Michelle Obama. Indignarsi sulle storie di violenza sessuale che subiscono regolarmente le braccianti che lavorano nel Mediterraneo o i racconti di piccole e grandi molestie raccolti grazie all’hashtag #quellavoltache. Interrogarsi su cosa significhi davvero abortire e in che modo la rappresentazione culturale e mediatica del fenomeno influisca sul nostro percepito. Cercare umilmente di comprendere che ripercussioni abbia essere vittima di un genocidio o riconoscersi come transessuale.

Queste e altre storie – commoventi, accorate, tragiche, ricche di amore e gioia- sono quelle che vi proponiamo oggi, per un momento di riflessione e apertura. Perché “se il mondo torna uomo”, come da titolo di uno dei saggi, le battaglie delle donne non sono ancora finite.

