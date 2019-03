Eurobarometro, gli italiani si confermano europeisti pragmatici

Secondo il sondaggio Eurobarometro standard 90 pubblicato il 7 marzo, la posizione degli italiani nei confronti dell’Europa si caratterizza per una crescente richiesta di rafforzamento dell’UE. Il 60% degli Italiani chiede infatti che più decisioni siano prese a livello europeo, dato in aumento rispetto alla precedente rilevazione (58%). È alto (63%) il sostegno degli italiani alla moneta unica, tendenza in aumento anche se la percentuale di favorevoli tra gli italiani risulta inferiore a quella delle altre grandi economie dell’Eurozona (75%). Il 59% – inoltre – degli intervistati italiani si sente cittadino europeo ed il 56% si identifica con la bandiera europea a dodici stelle.

Tuttavia, il 60% del campione italiano ritiene che l’UE stia andando in generale nella direzione di una minore integrazione, rispetto al 49% rilevato nell’ultimo sondaggio Eurobarometro del marzo 2018. La disoccupazione rimane la principale sfida per il Paese secondo la maggior parte del campione italiano. Circa la metà degli intervistati (49%) indica l’assenza di lavoro tra i maggiori problemi dell’Italia ( in aumento dal 48% rilevato nell’ultimo sondaggio).

Foto Jal79 CC0