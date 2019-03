Ministero Finanze: prestito agevolato ad azienda per sviluppo di super-chip

Il governo ha rimborsabile di 15 milioni di euro , che svilupperà un prodotto unico in Slovacchia nel settore dei microchip super efficienti. L’azienda dovrà rimborsare la somma in 10 anni a un tasso di interesse annuo del 4%, in rate a partire dal 4° anno. Il credito sarà garantito da azioni Tachyum per un valore di 15 milioni di euro. Il denaro dovrebbe essere usato per la creazione di un centro di ricerca, che oltre allo sviluppo del chip stesso provvederà alla creazione del cosiddetto ecosistema, ha detto il ministro delle Finanze, aggiungendo che la società sta pianificando di ottenere i fondi rimanenti da investitori privati durante l’anno 2019.

La società tecnologica è focalizzata sulla ricerca industriale e sullo sviluppo di nuove tecnologie, un campo sul quale secondo il ministro il paese dovrebbe indirizzarsi maggiomente, alleggerendo in alcuni settori il forte impatto dell’industria automobilistica sull’economia nazionale. La filiale slovacca della società, il cui quartier generale è in California, ha contattato il ministero con una richiesta di sostegno per lo sviluppo del nuovo processore Tachyum Prodigy, un microprocessore ad alte prestazioni, bassa intensità di energia e tre volte meno costoso per gli operatori di data center rispetto al miglior chip esistente oggi sul mercato. Il progetto potrebbe favorire la creazione di 150 posti di lavoro ad alto valore aggiunto, e la società prevede a regime un giro d’affari di oltre 200 milioni.

Il ceo e cofondatore di Tachyum Inc., Radoslav Danilak, slovacco con cittadinanza americana, ha ricevuto a gennaio l’onorificenza di Stato “Croce di Pribina” di prima classe dalle mani del presidente Andrej Kiska per le innovazioni nell’archiviazione e elaborazione dei dati. Egli fa parte del consiglio consultivo sull’innovazione del governo slovacco ed è membro di diverse organizzazioni consultive tra cui il Forbes Technology Council.

