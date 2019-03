Vino o birra? Gli slovacchi preferiscono le bionde e alla spina

Un sondaggio ordinato dall’Associazione slovacca dei produttori di birra e malto (il 38% degli intervistati) si definisce un appassionato di birra, affermazione che fa propria solo il 26% per quanto riguarda il vino. Il 16% non si considera né l’uno né l’altro, e un 20% degli intervistati dice di non bere.

La preferita è la classica birra alcolica: almeno il 72% la beve almeno una volta alla settimana (l’86% degli uomini e il 58% delle donne). La birra alla spina è più normalmente grande (60%) che piccola (27%). Le donne bevono più spesso la birra piccola alla spina da 0,3 litri (45%), mentre più di tre quarti degli uomini preferiscono quella da mezzo litro (84%). Più di un terzo delle donne bevono birra chiara (36%) e birra analcolica (37%). Almeno una volta alla settimana il 56% degli slovacchi beve una radler, più le donne (60%) degli uomini (51%) e metà degli intervistati (51%) dicono di bere anche birra analcolica (il 58% delle donne e il 43% degli uomini.

L’associazione afferma che il consumo di birra è in aumento in Slovacchia, rispetto ad altre bevande alcoliche. Ogni anno sono consumati nel paese circa 72 litri (o 144 birre grandi) pro capite.

