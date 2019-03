Aperto il bando per borse di studio in Slovacchia per l’anno 2019/2020

Si possono presentare da pochi giorni le domande per borse di studio, di ricerca e di soggiornio di studio per la mobilità studentesca per l’anno accademico 2019/2020. Le richieste, il cui termine è fissato al 30 aprile 2019, ore 16:00, possono essere compilate on-line sul sito , o .

Il Programma di borse di studio del Governo della Repubblica Slovacca è mirato al sostegno della mobilità di studenti stranieri, dottorandi, docenti universitari nell’ambito di ricerca e in quello artistico attraverso soggiorni presso gli atenei slovacchi e gli isituti di ricerca. Ulteriori informazioni sono disponibili nei materiali o siti web sopra indicati.

Possono fare domanda per queste borse di studio anche gli studenti e i dottorandi già iscritti presso atenei slovacchi (anche in caso in cui il dottorato si svolga presso altre istituzioni ai sensi della legge sullo studio universitario, per esempio in SAV – l’Accademia slovacca delle scienze) residenti in Slovacchia, a valere per la copertura delle spese durante gli studi di secondo grado (laurea magistrale/ingegneria/dottorato), o soggiorni di studio e ricerca durante il dottorato presso università o organizzazioni di ricerca straniere a scelta.

Gli studenti e i dottoranti iscritti a un regolare corso universitario, i docenti universitari e i ricercatori del SAV residenti in Repubblica Slovacca possono presentare domanda di sostegno economico per le spese di viaggio per studio o ricerca all’estero.

Per maggiori informazioni i candidati dall’estero possono rivolgersi a: Lukáš Marcin (lukas.marcin@saia.sk). Il prossimo termine per la presentazione delle domande sarà il 31 ottobre 2019, per le borse di studio che avranno luogo nel corso del II semestre dell’anno accademico 2019/2020.

(Fonte )

Foto Wokandapix