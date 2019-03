Incontro a Bratislava: dalla rinascita nazionale al socialismo della speranza

La Biblioteca Universitaria di Bratislava (via Ventúrska 11) ospita questo giovedì un incontro con il prof. Francesco Leoncini che parlerà delle vicende cecoslovacche relative alla Rivoluzione di velluto, di cui quest’anno ricorre il trentesimo anniversario, e della sua scissione in due stati indipendenti – le repubbliche Ceca e Slovacca. Alla conversazione parteciperanno altri studiosi come Bohumila Ferenčuhová e František Hruška. Leoncini, che è considerato il maggior studioso italiano di storia ceco-slovacca e autorevole interprete della realtà politica e sociale della Mitteleuropa, tematiche che ha insegnato per molti anni con i suoi corsi di Storia dei Paesi Slavi e Storia dell’Europa Centrale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha pubblicato lo scorso anno per i tipi Gangemi il libro “Dubček. Il socialismo della speranza”, riccamente illustrato, dedicato alla figura di Alexander Dubček e alla Primavera cecoslovacca.

