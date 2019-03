Il Min. Agricoltura invita le catene al dettaglio a non vendere carne polacca

Il ministro dell’Agricoltura e Sviluppo rurale Gabriela Matečná (Partito Nazionale Slovacco / SNS) ha incontrato venerdì i rappresentanti delle catene di vendita al dettaglio e li ha esortati ad . La sicurezza alimentare, ha detto il ministro, «deve venire prima [di tutto]. Non permetterò che gli errori degli organi di controllo polacchi possano mettere in pericolo la salute dei consumatori slovacchi». Dopo l’incontro, un certo numero di catene della grande distribuzione al dettaglio hanno già annunciato che non offriranno carni polacche sui loro scaffali.

La mossa ha fatto seguito a un nuovo scandalo nel commercio di carne dalla Poloniam che è stata distribuita in 14 paesi europei, inclusa la Slovacchia. In questo caso si tratta di carne con il batterio della salmonella, e in Slovacchia ne sono stati trovati circa 40 chilogrammi. In Repubblica Ceca sono stati sequestrati 700 chili di carne dal fornitore finito nel mirino.

🐄 Českí potravinoví inšpektori objavili 700 kilogramov poľského hovädzieho mäsa nakazeného salmonelou. Na Slovensko sa z… Uverejnil používateľ

Di recente un altro caso aveva scosso i consumatori: carne bovina di mucche ammalate è stata distribuita da un macello in Polonia, e inizialmente sembrava che una certa quantità fosse finita sul mercato slovacco e nelle mense scolastiche. La portata del problema è poi stata successivamente ridimensionata. In base ai nuovi ordini che il ministero ha impartito la scorsa settimana, ogni partita di carne importata deve sottostare, come speciale misura di emergenza, a test di laboratorio e finire sul mercato slovacco solo dopo la verifica.

(Red)

Foto tomwieden