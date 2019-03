“Superindex PAS 2018” sul contesto imprenditoriale: la Slovacchia ha bisogno di riforme sistemiche

La Business Alliance della Slovacchia (Slovenska Aliancia Podnikatelská, PAS), un’associazione di imprenditori e rappresentanti del settore terziario, ha pubblicato la decima edizione del . È uno strumento che valuta la qualità dell’ambiente aziendale in Slovacchia, rispetto ad altri paesi in tutto il mondo. Il superindice raccoglie e combina con una visione più obiettiva i risultati di alcuni indici globali ben noti: il Forum economico mondiale (WEF), il Doing Business della Banca Mondiale (BM), la Heritage Foundation, l’Index of Economic Freedom Index e il Corruption perception index sviluppato da Transparency International.

I paesi che offrono le migliori condizioni per gli imprenditori hanno un indice di circa 100 punti. La città-stato “smart” di Singapore ha conquistato il primo posto, seguita da Hong Kong, Nuova Zelanda, Danimarca e Regno Unito. Gli Stati Uniti, la Svizzera, i paesi scandinavi e il Regno Unito sono sempre stati tra i primi dieci nel Superindex. Tra tutti i paesi valutati, l’Azerbaigian ha migliorato la sua posizione, mentre il Perù ha perso posizioni.

La Slovacchia si classifica al 36° posto (uno in meno rispetto all’anno precedente), con un punteggio di 80,9, e ancora sembra essere in ritardo rispetto ai paesi più attraenti del mondo in termini di qualità del contesto economico. All’interno del Gruppo Visegrad, l’Ungheria occupa il 42° posto, la Polonia il 33° posto e la Repubblica Ceca il 27°. L’Austria ha ottenuto buoni risultati, classificandosi al 20° posto.

Gli analisti PAS osservano da tempo che la qualità del contesto imprenditoriale slovacca è “bloccata” a causa della persistenza di vari ostacoli allo sviluppo economico, come la corruzione, la burocrazia eccessiva, la mancanza di trasparenza e la disuguaglianza di fronte alla legge.

Nonostante la crescita economica e il calo della disoccupazione, l’economia slovacca non sfrutta tutto il suo potenziale. L’associazione PAS afferma che è “appropriato per il governo attuale e per i futuri governi intraprendere riforme sistematiche per migliorare lo stato dell’economia”.

