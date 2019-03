Nasce la nuova Agenzia di accreditamento, la presiede Robert Redhammer

Dal 1° marzo a guidare la nuova Agenzia nazionale di accreditamento (SAA) sarà il rettore dell’Università slovacca di Tecnologia (STU) Robert Redhammer. Nominato dal ministro dell’Istruzione Martina Lubyová, Redhammer è il nuovo presidente del comitato esecutivo di SAA, ed è affiancato da nove membri anch’essi nominati la scorsa settimana. L’agenzia avrà il compito di valutare la qualità dell’istruzione universitaria in Slovacchia come richiedono le norme europee e internazionali. Il ministro ha sottolineato che l’ente dovrà essere indipendente, e non controllato dal goveno o succedeva in passato alla Commissione di accreditamento. Nei prossimi mesi saranno fissati gli standard sulla base dei quali sarà lanciata nel 2020 la prima valutazione globale degli istituti universitari in Slovacchia. Lubyová ha detto che non tutti i dipartimenti potrebbero passare l’esame e potranno cessare di esistere o subire profonde trasformazioni.

(Red)