Fisco Italia, chiarimenti su fatturazione elettronica e soggetti non residenti

Nel 2019 entra in vigore in Italia l’obbligo generalizzato di , a valere per la gran parte dei soggetti fiscali che operano cessioni di beni e prestazioni di servizi sia tra imprese che verso i consumatori finali. Il portale Fisco e tasse, , ha pubblicato la scorsa settimana un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate in risposta a una interpellanza fatta da una azienda con sede legale all’estero ma che ha partita IVA italiana con rappresentante fiscale nel paese.

La fatturazione elettronica è tassativa per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia, che hanno l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da operatori IVA al Sistema di Interscambio (SdI).

L’Agenzia ha spiegato che «per le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti non residenti identificati in Italia (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia hanno l’obbligo, dal 1° gennaio 2019, di emettere le fatture elettroniche via SdI oppure di effettuare la comunicazione dei dati delle fatture ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015». Tuttavia, i soggenti non residenti non hanno «obbligo di accreditarsi al Sistema di Interscambio, vista l’inapplicabilità delle nuove regole di fatturazione elettronica al cessionario/committente non stabilito ma identificato».

In ogni caso, Fisco e tasse auspica che i chiarimenti sulla normativa dati dall’amministrazione fiscale, oggi sparsi su diverse fonti e fornite anche in occasioni di forum e incontri, siano al più presto riunificati in un documento unitario nella forma di circolare riepilogativa per una maggior accessibilità degli stessi.

