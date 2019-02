Oggi è la Giornata della lentezza, un invito a rallentare un po’

Oggi, 27 febbraio 2019, si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale della lentezza 2019. Un giorno per ricordarci che non dobbiamo sempre andare di corsa, che possiamo anche rallentare ogni tanto. Recuperando uno stile di vita più a misura di uomo, che sia sostenibile, solidale, rispettosa. Ben lontana dalla frenesia della società del consumismo in cui siamo abituati a vivere, non vi pare?

Da dove è nata questa idea? È venuta in mente all’associazione L’Arte del Vivere con Lentezza onlus, che da molti anni ci dà l’opportunità, almeno per un giorno, di fermarci a riflettere quanto sia importante rallentare, procedere con calma e non sempre con frenesia. Se poi ce ne ricordiamo anche al di fuori di questa giornata, male non può farci.

Come vivere con lentezza

Esistono delle regole che potremmo seguire per poter finalmente vivere in modalità slow! Svegliatevi un po’ prima la mattina. Godetevi il mattino, il silenzio e iniziate con la giusta grinta, dando il giusto peso alla colazione. Ricordatevi di essere più gentili. Un grazie, un per favore e un prego. Prendetevi del tempo da trascorrere con le persone amate. Alzate la cornetta e chiamate chi non sentite da tempo. Rilassatevi, cercate di avere almeno 10 minuti al giorno in cui pensate a voi stessi. Passeggiate, tanto, nella natura. Prevedete ogni giorno un po’ di tempo libero. Non riempite la vostra agenda di impegni. Lo stesso fate con i vostri figli, non riempite la loro agenda. Fate decidere a loro. Cercate di trascorrere del tempo di qualità con le persone. Non è la quantità a determinare il vostro affetto. Ricordatevi degli altri, ma anche di voi stessi, delle vostre passioni, dei vostri desideri. La sera, prima di andare a dormire, ripensate a tutte le cose belle della giornata. Vi farà bene.

(Patrizia Chimera, cc by nc nd)

Foto Pitsch