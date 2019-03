Gli slovacchi fanno acquisti su Internet sempre più spesso

In circa dieci anni, il numero di slovacchi che fanno shopping online è passato da meno di un terzo nel 2018, come risulta dalle statistiche di Eurostat. Un numero che fa della Slovacchia un leader in questo campo rispetto ai paesi circostanti. Anche l’Austria è soverchiata dagli slovacchi, che godono sul web di maggiori sconti rispetto ai negozi fisici.

Il 56% degli slovacchi utilizza i negozi online per acquistare abbigliamento, calzature o accessori vari e sempre un 56% della popolazione ha acquistato prodotti di elettronica di consumo. Secondo una analisi svolta da Slovenská sporiteľňa, il settore meno attraente per gli slovacchi è il cibo: solo il 16% da acquisti di generi alimentari su Internet, e il 54% non vede ragioni di ordinare cibo online.

Più della metà degli slovacchi acquista biglietti aerei, viaggi e soggiorni in hotel sul web, e anche articoli da viaggio. Una percentuale simile ha dichiarato di acquistare online anche i libri.

La scelta dei negozi online cade nei tre quarti dei casi (78%) su e-shop nazionali, e secondo statistiche di ČSOB sulle transazioni con carta di credito o debito pagano anche importi significativamente più elevati per gli acquisti negli esercizi online slovacchi e cechi (32 euro in media) rispetto agli acquisti all’estero (una media di appena 3,70 euro).

Il sito più popolare per gli acquisti è tuttavia straniero: AliExpress, cui vanno il 97% dei pagamenti all’estero (dati ČSOB). Pur includendo anche le transazioni nazionali, AliExpress rimane in testa di gran lunga con il 69% di tutte le transazioni con e-shop, seguito da Amazon.

(Red)

