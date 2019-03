Oltre un terzo degli slovacchi non protegge i propri dati online

Il 36% degli slovacchi non adotta le misure necessarie per proteggere i propri dati personali e i dati sensibili, neppure con una semplice password. Molti utenti usano la stessa password per più account o addirittura la condividono con più persone. Ciò risulta da una .

Neanche i dati sulla media europea sono confortanti. Nel 2018, il 75% delle persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni ha dichiarato di aver usato gli smartphone per scopi privati. Tuttavia, il 28% ammette di non aver mai limitato o rifiutato l’accesso ai propri dati personali durante l’installazione di un’applicazione sul proprio dispositivo mobile. La percentuale più alta è stata registrata nella Repubblica Ceca, dove il 67% degli utenti non ha mai adottato misure di sicurezza. Al contrario, sembra che solo il 10% degli utenti di smartphone in Francia non adotti le misure necessarie per proteggere i propri dati personali. I risultati confermano che gli utenti con un livello di istruzione più elevato sono generalmente più cauti.

