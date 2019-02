Gli albergatori in Slovacchia hanno registrato 5,6 milioni di ospiti nel 2018

Nel 2018 gli albergatori slovacchi hanno di ospiti. Le strutture di alloggio turistico hanno ospitato nei dodici mesi dell’anno scorso quasi 5,6 milioni di turisti tra nazionali e stranieri. Si tratta di un aumento del 4,1% in confronto al 2017. Il ritmo della crescita anno su anno del numero di clienti è tuttavia rallentato del sette percento.

I 3,3 milioni di turisti nazionali rappresentano i tre quinti del totale di ospiti, mentre gli stranieri sono stati circa 2,26 milioni, in aumento del 4,3% rispetto all’anno precedente. Tra di loro c’erano oltre 700.000 visitatori dalla Repubblica Ceca. Si registra inoltre una crescita di circa l’8% negli incassi degli alberghi, che sommano a 428,5 milioni di euro.

La Slovacchia ha introdotto – con l’obiettivo di sostenere il turismo – una aliquota ridotta del 10% per i servizi di alloggio (prima era del 20%), e i cosiddetti voucher ricreativi per vacanze in Slovacchia, un bonus fino a 500 euro per i dipendenti ci dui le aziende con 50 e più lavoratori sono obbligate a sostenere per il 55% della spesa. Una novità che sarà volontaria per le imprese con una forza lavoro di meno di 50 unità. Il governo aveva già introdotto in passato delle sovvenzioni per le scuole per organizzare settimane bianche per gli studenti.

Secondo il leader del Partito nazionale slovacco (SNS) Andrej Danko, promotore della misura, i buoni vacanza potrebbero aumentare di quasi il 100% il numero di pernottamenti in Slovacchia. L’anno scorso, ha detto, sono stati circa 14,7 milioni i pernottamenti. Considerando che i buoni possono essere utilizzati da circa 1,7 milioni di persone, il numero di soggiorni può aumentare in modo significativo.

Anche in Repubblica Ceca il turismo ha goduto di un anno record con 21,3 milioni di ospiti che hanno soggiornato in alberghi, pensioni e campings, il 6,4% in più, con oltre 10,6 milioni di turisti stranieri – circa la metà del totale.

(Red)

Foto Ladislav Luppa by sa