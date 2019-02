I nuovi investimenti in Slovacchia nel settore industriale

La società tedesca SAM Automotive, specializzata nella produzione di componenti automobilistici per Volkswagen Slovakia, Audi e Mercedes Benz Hungary, creerà fino a 800 nuovi posti di lavoro a Veľký Krtíš, nella regione di Banská Bystrica. Si tratta di un investimento di 33 milioni di euro, molto importante per una delle aree meno sviluppate del Paese e con un tasso di disoccupazione del 7%, superiore alla media nazionale. Questo è il motivo per cui il governo slovacco potrebbe concedere incentivi alla compagnia tedesca. SAM Automotive ha rinviato il lancio della produzione, previsto per la scorsa estate, fino alla prima metà di quest’anno a causa della ristrutturazione della casa madre e dell’ingresso di un nuovo gruppo di investitori. Il gruppo SAM Automotive ha quattro stabilimenti di produzione, tre dei quali sono situati in Germania e uno in Messico.

Nella regione di Trenčín, la compagnia ceca Pulsar expo intende investire nella città di Horné Sánie, dove verranno creati 220 nuovi posti di lavoro. L’azienda produce veicoli e attrezzature per scopi speciali, fornisce assistenza tecnica alle aziende e alle organizzazioni governative, comprese le ambasciate delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti in tutto il mondo.

La società austriaca Neuman Aluminium, specializzata nella produzione e lavorazione di metalli per autoveicoli e altri mezzi di trasporto, prevede di investire a Žarnovice, nella regione di Banská Bystricka. L’apertura del nuovo stabilimento consentirà l’assunzione di 215 dipendenti. Neuman Aluminium Services Slovakia s.r.o. fa parte di CAG Holding, uno dei maggiori produttori di semilavorati in alluminio nel mondo, con oltre 200 anni di tradizione nell’industria metallurgica.

L’azienda italiana Intercable progetta di costruire un impianto per la produzione di componenti per auto elettriche e ibride nel villaggio di Kriváň, nella regione di Banská Bystrica. L’area è stata scelta sia per la sua posizione strategica, sull’autostrada R2 tra le città di Zvolen e Lučenec, sia per la formazione professionale dei lavoratori locali. Il nuovo stabilimento produrrà componenti per modelli elettrici per l’impianto automobilistico di Trnava del gruppo francese PSA (Peugeot-Citroën). Attualmente, la società fa parte della catena di fornitura di Tesla, Volkswagen, Audi, Mercedes e Fiat.

Secondo il ministro dell’Economia, Peter Žiga, questo investimento fornirà importanti opportunità di lavoro nella regione, con l’assunzione di 255 lavoratori nei prossimi quattro anni, e assumerà anche un ruolo strategico nel settore automobilistico slovacco. La società ha pianificato un investimento di 7,1 milioni di euro, con un aiuto di stato di 2,5 milioni sotto forma di agevolazioni fiscali.

L’azienda di ingegneria industriale Oerlikon Balzers, con sede nel Liechtenstein, prevede di assumere 100 persone per il suo secondo impianto metallurgico a Veľka Ida, nella regione di Košice. La società fa parte del gruppo svizzero OC Oerlikon, che opera con oltre 100 centri di produzione in Europa, America e Asia. È uno dei leader mondiali nella tecnologia utilizzata per il rivestimento e il trattamento termico dei veicoli a motore. Lo stabilimento slovacco svolge un ruolo chiave nella strategia complessiva dell’azienda svizzera, che ha investito 70 milioni di euro nei processi di trattamento termico più avanzati.

La società ceca Forlit, specializzata nella produzione di carta, intende creare 136 nuovi posti di lavoro a Fiľakovo, nella regione di Banská Bystrica. L’azienda fornisce i suoi prodotti a diversi Paesi europei, come Austria, Serbia, Germania, Svizzera, Ungheria e Italia.

Forlit opera nel mercato ceco dal 1997; nel 2003 ha investito nella tecnologia per la produzione di pannelli di carta a nido d’ape e nel 2017 ha fondato un’azienda a Lučenec per aumentare la capacità e l’efficienza produttiva per i clienti in Ungheria e nei Paesi balcanici.

