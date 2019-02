Huawei, l’Europa spinge per un bando sul 5G, la Slovacchia attende

La Commissione europea sta prendendo in considerazione di non consentire l’uso di dispositivi Huawei Technologies Co. per le reti mobili di quinta generazione (5G). Alcuni Paesi, come gli Stati Uniti e l’Australia, hanno già escluso Huawei, il più grande produttore al mondo di apparecchiature per le telecomunicazioni, dalla costruzione di reti mobili di nuova generazione a causa di problemi di sicurezza. La decisione rappresenta un cambiamento nella posizione dell’Unione Europea nei confronti della Cina, in risposta alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza in Occidente.

Nel frattempo, il governo di Washington sta cercando di impedire alle società statunitensi l’acquisto di apparecchiature per infrastrutture da Huawei e sta esercitando pressioni sui propri alleati perché adottino misure simili. Gli esperti di sicurezza americani temono che il governo cinese possa utilizzare dispositivi tecnologici per svolgere attività di spionaggio. Da parte sua, Huawei ha definito queste paure del tutto infondate.

La Commissione europea potrebbe modificare la legge sulla sicurezza informatica del 2016, che impone alle società coinvolte in infrastrutture critiche di adottare misure di sicurezza adeguate. Modificare la definizione di “infrastrutture critiche”, in modo che essa includa anche le reti di quinta generazione di telefonia mobile, potrebbe impedire alle imprese europee di utilizzare dispositivi provenienti da un Paese o da una società sospettata di spionaggio. Altre modifiche potrebbero essere apportate alle regole e alle procedure degli appalti pubblici. Tutte le modifiche, come hanno spiegato funzionari della Commissione europea, sono motivate da più ampie preoccupazioni di sicurezza nazionale che non riguardano solamente la Cina. Per parte sua, Huawei afferma che la società è disposta a collaborare con le istituzioni europee per sviluppare uno standard di sicurezza IT per l’Europa, come dimostra l’apertura di un nuovo centro di sicurezza IT a Bruxelles il prossimo marzo.

Sulla questione Huawei il governo slovacco ha per ora deciso di attendere sviluppi. Il primo ministro Peter Pellegrini ha detto a fine gennaio che i servizi di intelligence e sicurezza slovacchi non hanno al momento informazioni ufficiali con prove specifiche che dimostrino il rischio rappresentato dalle tecnologie Huawei. Dunque per ora la Slovacchia ha declinato gli inviti ad aderire a una coalizione europea per attuare azioni congiunte, e aspetterà le pistole fumanti (prove schiaccianti) che dimostrino rischi per la sicurezza del paese.

