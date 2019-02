La sfida esistenziale dell’UE nell’era post-liberale

Qual ruolo per l’Unione Europea nel mondo contemporaneo? Mentre sempre più Paesi sembrano decisi ad abbandonare la rotta tracciata dalle coordinate politiche, economiche e culturali della società liberale, l’organizzazione internazionale che per sessant’anni ha saputo tenere insieme e in pace l’Europa si trova a un bivio. Da un lato la visione di una Europa di stati nazionali, impegnati a tornare il più possibile sovrani a casa propria; dall’altro un continente integrato e aperto alle sfide della globalizzazione contemporanea, che chiede però istituzioni diverse da quelle attuali. Dove andare lo decideranno gli europei, chiamati al voto il 23-26 maggio per un appuntamento elettorale di portata storica.

