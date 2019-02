Visite guidate gratuite in Slovacchia per la Giornata internazionale della guida turistica

Una dozzina di città slovacche partecipano alla Giornata internazionale della guida turistica, che cade il 21 febbraio di ogni anno insieme alla Giornata internazionale della Lingua Madre. Saranno disponibili visite guidate gratuite, anche – ed è una novità – in diverse lingue straniere, secondo quanto indicato dal presidente dell’Associazione Guide Turistiche della Slovacchia Marian Bilacic. Inoltre, le visite guidate di quest’anno includeranno non soltanto tour urbani ma anche molte strutture.

La sedicesima edizione dell’iniziativa ha preso il via a Bardejov (regione di Presov) il 17 febbraio e terminerà a Nitra il 2 marzo, un periodo di tre settimane studiato per includere le vacanze scolastiche e la stagione di carnevale (Fasiangy in Slovacchia). Sono coinvolte queste località: Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava, Dolný Kubín, Košice, Liptovský Mikuláš, Martin, Nitra, Rožňava, Skalica, Šaľa e Žilina.

Chi vuole partecipare a visite guidate a Bratislava potrà prendere parte a tour in altre lingue oltre alla slovacca. Sabato 23 febbraio saranno disponibili visite guidate del centro storico di Bratislava in tedesco, inglese, russo e spagnolo. A Košice, le visite guidate saranno anche in inglese e ungherese.

Foto rawpixel.com