Gruppo Alpini Slovacchia, l’assemblea annuale a Prešov il 24 febbraio

Il Gruppo Autonomo Alpini Slovacchia ha convocato la sua assemblea annuale dei soci per domenica 24 febbraio 2019 alle ore 11:30 nella città di Prešov, presso . La scelta della sede per l’assemblea 2019 svela la volontà dell’associazione di andare incontro alle esigenze dei membri. Le precedenti adunanze si erano svolte a Bratislava e Poprad.

Nel corso dell’assemblea il capogruppo informerà sull’attività svolta lo scorso anno, passando poi a pianificare i programmi del nuovo anno. Tra i vari punti all’ordine del giorno vi sono questioni amministrative, come la registrazione formale in Slovacchia del Gruppo ANA come OZ (associazione civica) e propositive per il 2019. Tra le proposte di attività si metteranno in evidenza due importanti anniversari, entrambi centenari: i 100 anni dell’Associazione A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini, nata nel 1919), che saranno celebrati all’Adunata di Milano il 12 maggio; e i 100 anni della morte tragica nel cielo di Bratislava, di Milan Rastislav Štefánik, uno dei padri della nazione (ceco)slovacca, caduto con l’aereo che lo riportava in patria dall’Italia insieme a tre militari italiani. Il 2019 è stato dichiarato dal governo slovacco “Anno di Milan Rastislav Štefánik” e comprenderà diversi eventi nel corso di quest’anno e del prossimo.

Il Gruppo Alpini Slovacchia invita inoltre soci e simpatizzanti a visitare la per notizie e aggiornamenti.

Per maggiori informazioni è possibile contattare:

· Alessandro Zazzeron +421 908 757074 azazzeron@gmail.com

· Marco Eugerio +421 907 713397 me.mi@libero.it

(La Redazione)

Nella foto (PS): membri del Gruppo Alpini Slovacchia onorano il monumento a Štefánik sul luogo dello schianto dell’aereo, a Ivanka pri Dunaj.