Ordini nell’industria in rialzo del 14,4% a dicembre

Nel mese di dicembre 2018 i nuovi ordini nell’industria slovacca sono cresciuti del 14,4% su base annua per un valore di 3,96 miliardi di euro. Lo ha riportato venerdì l’Ufficio di statistica, secondo il quale gli ordini industriali sono tuttavia diminuiti dello 0,3% rispetto al mese precedente, tenendo conto delle influenze stagionali.

Per l’intero 2018 gli ordinativi hanno raggiunto la somma di 53,337 miliardi di euro, vale a dire un ammontare in crescita dell’8,9% in confronto al 2017.

(Red)

Foto gessencion/CC0