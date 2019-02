Gli slovacchi a favore di un esercito congiunto europeo

Con un punteggio impensato, quasi l’80% degli slovacchi si dichiara a favore di un esercito comune dell’Unione europea per proteggere il paese da minacce esterne. Lo dice rappresentativo condotto da Focus per conto della Rappresentanza della Commissione europea in Slovacchia. Una maggioranza ancora più corposa degli intervistati crede inoltre che l’UE dovrebbe fare qualcosa per «permettere agli slovacchi di lavorare e condurre affari in tutta l’UE, senza differenze», «promuovere lo stesso status giuridico per gli slovacchi in tutta l’UE e uno status paritario per i cittadini UE in Slovacchia» e «proteggere i risparmi dei cittadini in banche e istituzioni finanziarie».

(Red)

Foto EU Parliament by nc nd