Da oggi treni più capienti sui treni della Komarno-Bratislava

A partire da oggi 18 febbraio la capacità dei treni sulla rotta tra Bratislava e Komárno (regione di Nitra) inizierà gradualmente ad aumentare, per arrivare in media a 100 posti a sedere in più per i pendolari. Lo ha detto la scorsa settimana il ministro dei Trasporti Arpad Ersek a seguito dei negoziati tra il ministero e il vettore privato ceco RegioJet che ha in concessione la linea. Le due parti si sono inoltre accordate su quanto sulle prossime mosse da farsi per introdurre su questa linea vagoni ferroviari a due piani. Nella pratica, RegioJet inserirà un treno veloce ogni mattina da Komárno al posto di uno a media velocità e nelle ore di punta aumenterà la capacità anche dei treni più lenti.

Per preparare l’arrivo dei treni a due piani si sta al momento arrivando a un accordo per il loro acquisto da una azienda tedesca e si stanno preparando le carte per la licenza di gestione in Slovacchia. Si stima che saranno disponibili per i passeggeri tra maggio e giugno. Il traffico di passeggeri su questa rotta (a binario unico) è quasi raddoppiato negli ultimi cinque anni, e solo nel 2018 i passeggeri sono cresciuti di un milione rispetto all’anno prima.

