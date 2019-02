Rimavska Sobota, in vista investimento da 1000 dipendenti

Il ministro del Lavoro Jan Richter (Smer-SD) ha dichiarato che potrebbero essere creati da 500 a 1.000 nuovi posti di lavoro in un nuovo stabilimento che un imprenditore locale che produce camper dovrebbe realizzare a Rimavska Sobota (regione Banska Bystrica). Al momento si stanno tenendo i negoziati con diverse istituzioni, tra le quali il ministero dell’Economia per la richiesta di un incentivo governativo. Secondo Richter a breve potrebbe essere approvato il sussidio per la costruzione di una fabbrica. Il ministro ha sottolineato che il distretto di Rimavska Sobota è una priorità assoluta in questo senso. «Qui ogni aiuto di Stato per un nuovo investimento è molto importante, soprattutto se si tratta di un imprenditore slovacco», ha sottolineato il ministro.

(Red)