Elezioni europee, il 27% degli slovacchi dichiara che andrà a votare

Dopo il record negativo del 2013, quando soltanto il 13% degli slovacchi aventi diritto si è recato a votare alle elezioni europee, il 27% ha dichiarato in un sondaggio Focus che andrà sicuramente a votare quest’anno per il rinnovo del Parlamento europeo. L’indagine, svolta per conto della Rappresentanza della Commissione europea in Slovacchia, dice che solo l’8% è sicuro che non prenderà parte al voto.

Il 63% degli intervistati nel sondaggio non vede alcun beneficio dall’appartenenza della Slovacchia all’UE. Mentre il 55% ha dichiarato fiducia nell’UE, un dato più positivo della media europea del 42%. Chi ha più fiducia è solitamente un simpatizzante dei partiti di opposizione Progresivne Slovensko (PS) e Insieme-Spolu, OLaNO con NOVA, e Libertà e Solidarietà (SaS).

Ovviamente l’effettiva partecipazione al voto è cosa diversa dalla volontà dichiarata di andare ai seggi, nota nell’indagine lo scienziato politico Pavol Babos. Il fatto è che l’affluenza sarà probabilmente più bassa anche a causa della sovrapposizione, nello stesso periodo, delle elezioni presidenziali, di cui già si vedono le grandi campagne in corso.

(Red)

Foto eu2017ee cc by