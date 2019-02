Klub 500: un’economia tedesca in affanno può affondare la Slovacchia

L’economia aperta della Slovacchia, che è fortemente vocata all’esportazione, sarà tra le prime economie europee a risentire del rallentamento in ​​Germania e nell’intera Eurozona. Lo ha dichiarato ieri l’organizzazione dei datori di lavoro Klub 500, sottolineando la necessità per il governo di preparare misure da attuarsi al più presto a sostegno dell’economia nazionale, piuttosto che perdere tempo ed energie nelle lotte politiche interne. Il riferimento è all’attuale stato di malessere in seno alla coalizione di maggioranza relativamente alla nomina di nove giudici costituzionali.

Klub 500 avverte che le informazioni che arrivano dalla Germania sono molto preoccupanti per gli operatori economici della Slovacchia, che sono strettamente legati all’economia tedesca. Oltre il 20% della produzione industriale slovacca viene esportata in Germania, e si tratta di valori di oltre 15 miliardi di euro ogni anno. Per di più, le imprese tedesche danno lavoro in Slovacchia a 132.000 persone, con investimenti attivi per più di 7,4 miliardi di euro. Un segnale chiaro e risonante di questa crisi in arrivo, e un avvertimento che non deve essere sottovalutato, dice Klub 500, è la razionalizzazione programmata da Volkswagen in Slovacchia, che prevede 3.000 esuberi.

Si rende assolutamente necessario, dice l’organizzazione, evitare che si ripeta una situazione come quella del 2008 e 2009, quando diverse società tedesche tolsero ordini alle filiali in Slovacchia per spostare la produzione alle case madri in Germania.

(Red)

Foto kia.